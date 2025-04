Ancora furti a Scicli: nel mirino l’agenzia Elios Viaggi

Scicli - Ancora un episodio di criminalità scuote il cuore della città. Nella notte tra il 24 e il 25 aprile, l’agenzia Elios Viaggi situata in Via Castellana, nel pieno centro storico, è stata oggetto di un furto con scasso.

Secondo quanto ricostruito, ignoti si sono introdotti all’interno dei locali dopo aver forzato la porta d’ingresso utilizzando una sbarra di ferro. Una volta dentro, i malviventi hanno sottratto dalla cassa un bottino di circa 2.600 euro, per poi dileguarsi nel buio. L’amara scoperta è stata fatta dai titolari dell’agenzia all’apertura. Immediata è scattata la denuncia presso la locale Tenenza dei carabinieri, che hanno prontamente avviato le indagini per risalire agli autori del gesto. A quanto pare, l’agenzia non era dotata di sistemi di telesorveglianza, un elemento che potrebbe complicare il lavoro degli inquirenti nella ricerca di elementi utili alle indagini.