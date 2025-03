Andrea Di Mauro trovato morto nel boschetto della Plaia

Catania - Andrea Di Mauro è stato trovato morto all’interno del boschetto della Plaia. Si concludono dunque nel modo peggiore le ricerche dell’avvocato catanese scomparso martedì mattina. Per rintracciare il 53enne, che aveva moglie e due figlie, erano stati impiegati sommozzatori, droni e un elicottero della guardia costiera. Le ricerche si sono concentrate all’altezza del Villaggio turistico europeo, dove era stato trovato lo scooter di Di Mauro. Dopo due giorni a vuoto gli investigatori hanno individuato il corpo, sul quale apparentemente non ci sono segni di violenza. Sarà l’autopsia a stabilire le cause della morte. Ieri il caso era stato al centro anche della trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto?”.

La figlia in particolare aveva raccontato ai militari di un messaggio WhatsApp che l’ha particolarmente allarmata. I carabinieri hanno fatto partire le operazioni di ricerca, chiedendo il supporto anche dei vigili del fuoco. Per rintracciare il 53enne avevano lavorato sommozzatori dei vigili del fuoco, volontari, carabinieri. E per avere una panoramica dall’alto sono stati utilizzati droni e un elicottero della guardia costiera. Il cadavere è stato trovato dal gruppo cinofili dei carabinieri e in particolare grazie al labrador nero Kira.