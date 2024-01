Andrei Revene, 9 anni, travolto dal treno: voleva fuggire dalla comunità

Torino - La tragedia a Verolengo. Il bambino era di origini moldave: con ogni probabilità ha cercato di attraversare la linea ferroviaria, non si è accorto dell’arrivo di un convoglio Era buio e Andrei Revene, un bambino moldavo di 9 anni, correva veloce. Era appena scappato dalla comunità Mafalda di Verolengo, che da oltre 20 anni accoglie con amore bambini e ragazzi con storie dolorose alle spalle. Forse voleva solo tornare a casa, ma il suo sogno è durato molto poco ed è stato spezzato sui binari della stazione di borgo Revel, alle porte del paese. Con ogni probabilità Andrei ha cercato di attraversare la linea ferroviaria, non si è accorto dell’arrivo di un treno ed è stato travolto e scaraventato sulla massicciata. Un impatto violento, devastante. Il piccolo è morto sul colpo, ma, in base alle prime ricostruzioni, il macchinista non si sarebbe reso conto di quello che era appena successo e avrebbe proseguito la corsa.

Il corpo sui binari Alle 19, però, il manovratore del regionale appena partito da Chivasso (e diretto ad Alessandria) ha notato il corpo sui binari e ha dato l’allarme. Nella stazione sono arrivati vigili del fuoco e ambulanze del 118, ma per Andrei non c’era più niente da fare. Il traffico è stato bloccato per permettere l’intervento dei sanitari e i rilievi della polizia ferroviaria e dei carabinieri della stazione di Chivasso.

Nel frattempo i responsabili della comunità Mafalda avevano diramato un appello via social per rintracciare il bambino fuggito e dopo alcuni accertamenti gli investigatori hanno accertato che si trattava proprio di Andrei.