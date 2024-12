Angelucci, lite nel traffico di Roma: sputi e insulti tra il deputato della Lega e un automobilista

Roma - Lite nel traffico di Roma con insulti e sputi tra Antonio Angelucci, deputato della Lega e imprenditore nel mondo della sanità e dell’editoria, e un altro automobilista. Il diverbio, scoppiato per motivi di viabilità, ha rischiato di trasformarsi in rissa. Le guardie del corpo del politico, che hanno allontanato fisicamente il deputato e l’altro sconosciuto, hanno evitato che si arrivasse alle mani. Il battibecco è comunque continuato a distanza: «Sei morto», ha gridato il conducente dell’altro veicolo a Angelucci. Tutto intorno, traffico paralizzato e passanti attoniti. Il video è stato pubblicato dal profilo Instagram di Welcome to Favelas.

ECCO IL VIDEO: