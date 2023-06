Cani antidroga in azione a Modica e Scicli. La droga nascosta in ombrello

Modica - Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha effettuato dei servizi straordinari di controllo del territorio nei comuni di Modica e Scicli.

Nel corso dell’attività sono stati denunciati in stato di libertà due soggetti, un italiano di 54 anni residente nel territorio del Comune di Scicli - trovato in possesso di 0,5 grammi di hashish e 0,1 grammi di marijuana celati in un pacchetto di sigarette e di 7 piantine di marjuana nel casolare di sua proprietà - ed un cittadino extracomunitario di 42 anni residente nel territorio di Modica trovato in possesso materiale atto al confezionamento, e di 8,5 grammi di cocaina già suddivisa in 17 dosi occultata in un ombrello nascosto nel balcone di casa che non sfuggiva al fiuto del cane di razza malinois di nome Maui in perfetto abbinamento con il suo conduttore Agente di Polizia.