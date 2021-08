Annega un uomo a Punta Secca

Santa Croce Camerina - Tragedia nelle acque di Punta Secca, sul litorale santacrocese. Nel pomeriggio di oggi un uomo, di cui non si conoscono le generalità, non sarebbe riuscito a ritornare a riva. Appena intuita la gravità di quanto si stava consumando, alcuni bagnanti hanno richiesto l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine. Ma sono stati vani i soccorsi. Intanto pare si tratti di un uomo straniero. Tra i pochi effetti personali lasciati sulla riva, al momento non sarebbero stati ritrovati i documenti di identificazione.