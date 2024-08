Annegato per salvare un amico, celebrati i funerali di Alex Cappuzzello

Vittoria - Una bara bianca alzata al cielo, in gloria. Lutto cittadino oggi a Vittoria, in occasione dei funerali di Alex Capuzzello che si sono tenuti stamane.

Un eroe è stato definito Alex. Un giovane che non ha esitato a mettere a repentaglio, e perdere, la propria vita per salvare quella di un amico in difficoltà. Il diciassettenne avrebbe compiuto 18 anni il prossimo 21 settembre. Sin dall’uscita del feretro bianco dall’abitazione di famiglia, in via Galimberti, sono stati tanti i momenti di commozione che hanno caratterizzato il corteo: prima un lungo applauso, poi i clacson e il rombo delle moto e degli scooter degli amici che, indossando una maglietta con stampato il volto del loro amico, gli hanno voluto così rendere omaggio.

I genitori del Plesso Portella delle Ginestre, dove Alex stesso aveva studiato dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado (la vecchia scuola media) e dove ora studiano i fratellini hanno avviato una raccolta di fondi per aiutare la famiglia.