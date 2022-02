"Antichi sapori" in ogni senso, 20 tonnellate di prodotti sequestrati VIDEO

Catania - "Antichi sapori", nel senso che erano scaduti da un pezzo. In allegato, il video diffuso dai Nas a corredo dell'operazione che stamani ha permesso di scoprire, in un deposito del capoluogo etneo, un ingente quantità di prodotti alimentari rietichettati e reimmessi in vendita con le scadenze contraffatte. In un locale attiguo i carabinieri hanno rinvenuto i macchinari e le attrezzature utilizzate per la contraffazione delle confezioni scadute.

Tra questi: un sigillatore automatico, una etichettatrice professionale, diverse bobine di etichette, inchiostri, sverniciatori e un migliaio di snack e succhi di frutta appena “riciclati” con una nuova data di scadenza, pronti per finire di nuovo nei frigo, sugli scaffali e da qui nelle credenze dei clienti. In tutto ne non state sequestrate oltre 20 tonnellate. Denunciati a piede libero marito e moglie 50enni, già pregiudicati in passato per identici reati. Tutta l’indagine è partita da un uovo di Pasqua: un sequestro in un deposito dolciario, ad aprile dell’anno scorso, che ha permesso di ricostruire l’intera filiera di distribuzione illegale.