È Antonio Araca, 49 anni, la vittima dell'incidente di Sciacca

Sciacca, Agrigento - La comunità dei Nebrodi è sconvolta dalla morte di Antonio Araca, vittima di un incidente stradale sulla statale 115 a Sciacca. Il 48enne geometra era originario di Longi, dove viveva insieme alla compagna ed alla figlioletta di appena un anno e mezzo. Da qualche tempo lavorava presso un’impresa di costruzioni proprio nella città agrigentina, in cui si fermava durante la settimana per fare rientro nel weekend a Longi. Nella tarda mattinata di ieri il tremendo incidente alle porte del centro abitato di Sciacca. Secondo una prima ricostruzione l’incidente sarebbe scaturito da un tamponamento a catena, in un frangente in cui il traffico procedeva a rilento poiché nella stessa mattinata l’arteria era rimasta chiusa per diverse ore a causa di una perdita di gpl da una stazione di servizio poco vicina.

L’auto condotta dalla vittima è quindi finita schiacciata nella morsa tra due tir che procedevano nella stessa direzione. Uno scontro violentissimo che purtroppo non ha lasciato scampo ad Antonio Araca rimasto intrappolato tra le lamiere dell’autovettura, su cui viaggiava da solo. Ferito anche uno dei conducenti dei mezzi pesanti coinvolti. Terribile la scena presentatasi ai soccorritori, con i Vigili del Fuoco che hanno dovuto lavorare per ore per estrarre il corpo del 49enne. La notizia del tragico incidente ha gelato non solo Longi ma l’intero hinterland.

Antonio Araca era legato in maniera viscerale alla propria terra ed aveva dedicato la propria vita con passione ad innumerevoli attività per la valorizzazione e fruizione sostenibile del territorio. Era presidente dell’associazione “Nebrodi Adventure Park” che nel 2010, in sinergia con il Parco dei Nebrodi, aveva aperto il parco avventura nel bosco Soprano, tra Longi e Galati Mamertino.

Appena un anno fa a fine febbraio, un 54enne suo omonimo e familiare aveva perso la vita in un altro incidente stradale precipitando in un burrone a Frazzanò.