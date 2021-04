Anziana muore 5 giorni dopo Astrazeneca: nono decesso sospetto in Sicilia

Palermo - Francesca Paola Vizzini, una 75enne residente nel capoluogo, è morta domenica scorsa dopo che i medici del 118 avevano tentato invano di rianimarla. La tragica coincidenza con la prima dose del vaccino AstraZeneca, ricevuta il 6 aprile, è stata divulgata ai media solo ieri sera, quando la procura di Palermo è stata costretta ad aprire un fascicolo a seguito della denuncia inoltrata ai carabinieri dalle figlie della vittima, per svolgere l’autopsia sul cadavere. I risultati dell’esame devono ancora essere diffusi ma “non riusciamo a darci pace - dicono le figlie della donna -, nostra madre era autonoma, indipendente: aveva i normali acciacchi tipici della sua età ma godeva di buona salute, guidava e usciva da sola per fare la spesa. Il 6 aprile aveva ricevuto la prima dose di Astrazeneca alla Fiera del Mediterraneo, dopo una coda estenuante. E' tornata stanca a casa, ma abbiamo attribuito il suo stato alla giornata faticosa. Ancora giovedì era uscita da casa, da venerdì però ha iniziato a stare peggio”.

Medico di famiglia e guardia medica, contattati dalle donne, hanno prescritto dei farmaci all’anziana, senza però che i sintomi migliorassero. “Domenica mattina abbiamo chiamato il 118, i sanitari hanno tentato di rianimarla ma non c'è stato nulla da fare, alle 11 è morta". Le altre 8 vittime siciliane sospette, per cui tuttavia la scienza non ha mai accertato alcuna relazione con l’inoculazione del siero anglosvedese. Nell’ordine: il poliziotto catanese Davide Villa, 50 anni; il maresciallo di Gela Giuseppe Maniscalco, 54 anni; il marò in servizio a Siracusa Stefano Paternò, di 43 anni; la pensionata agrigentina Adriana Zicari, 69 anni; un 52enne operatore sanitario di Licata di cui sono state diffuse solo le iniziali C.S.; la docente gelese Zelia Guzzo, 37 anni; quella palermitana Cinzia Pennino, 46 anni (foto); e l’avvocato di Messina Mario Turrisi, 54 anni. Se ne sono andati tutti nell’ultimo mese. Per una tragica fatalità. A tuttoggi l’Ema attesta in Ue 86 casi di trombosi su circa 25 milioni di vaccinati AstraZeneca.