Anziana muore investita sulle strisce dal camion dei rifiuti

Roccalumera - Maria Andolfo, 89 anni, è morta sul colpo stamani a Roccalumera, in provincia di Messina, investita da un autocompattatore della spazzatura mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali per rientrare a casa. Sul posto (foto) i carabinieri, per i rilievi: la vittima sarebbe stata "agganciata" da una sporgenza laterale del mezzo, trascinata sull'asfalto e travolta con le ruote. Possibile che la vicenda abbia conseguenze giuridiche per il 39enne autista del mezzo, nonostante si sia fermato subito a soccorrere l'anziana. Inutile l'arrivo dell'ambulanza del 118.