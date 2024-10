Anziana rapinata e gettata a terra da uno scippatore a Comiso

Comiso - Rapina nel tardo pomeriggio di ieri a Comiso. Una donna è stata puntata, avvicinata e scippata violentemente da un giovane in sella a uno scooter. Nelle immagini che stanno circolando sul web, catturate da una telecamera di sorveglianza presente nella zona, si vede lo scooterista (che indossa un casco) che si ferma all’angolo con via Eucalipti e nota una anziana. A quel punto attraversa la strada e si posiziona di fronte, all’angolo opposto, la aspetta e, quando la signora attraversa l’incrocio dove inizialmente il giovane si era fermato, la strattona con violenza, facendola cadere a terra rovinosamente. La donna è rimasta a terra immobile per qualche istante ed è stata poi soccorsa da alcuni passanti. Si è procurata una frattura e numerosi traumi.