Anziana ruba collanina d'oro a un ragazzo di 19 anni, in aeroporto

Catania - L'occasione fa l'uomo ladro, in questo caso una donna: la polizia ha denunciato oggi per furto aggravato una 65enne che ha rubato una collanina d'oro all'aeroporto Fontanarossa di Catania, durante i controlli di sicurezza prima dell'imbarco su un volo per Bologna.

Il gioiello era stato dimenticato nella vaschetta dello scanner da uno studente di 19 anni, anch'egli diretto nel capoluogo emiliano. Come se lo scalo non fosse disseminato di videocamere: identificata e raggiunta nella sua abitazione, ha consegnato agli agenti la collana e ora se la vedrà col giudice in tribunale.