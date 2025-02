Anziana tenuta morta mummificata in casa, il figlio non è andato al funerale

Comiso - Il figlio infermiere 58enne, il cui amore morboso per la madre lo aveva portato a tenerne il cadavere in casa per 23 mesi, non è andato al funerale della mamma stamani. Forse per evitare lo sguardo degli altri.

Sono state celebrate nel cimitero di Comiso le esequie di Maria Melilli, la 96enne morta (lo si apprende con esattezza solo oggi) il 15 marzo 2023 e tenuta a letto, mummificata, per quasi due anni dal figlio ora denunciato dalla Polizia per truffa aggravata (ha percepito la pensione) e occultamento di cadavere.

Al cimitero stamani c'erano la sindaca Maria Rita Schembari e gli aderenti alla comunità religiosa di ispirazione cristiana "Charis" che la donna aveva frequentato in passato. La donna è stata sepolta nel camposanto di Comiso.