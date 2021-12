Appesi alle porte del treno in corsa: la follia di due ragazzini VIDEO

Varese - Due ragazzini si sono aggrappati alle maniglie esterne del treno mentre viaggiava a grande velocità: è accaduto stamattina, nel tratto tra le stazioni di Mozzate e Carbonate, in provincia di Varese. Ad accorgersi di tutto è stato il capotreno che ha immediato ordinato al macchinista di fermare il convoglio. Una volta fermo, i due sono scesi sui binari e sono corsi via facendo perdere le loro tracce.

Subito sono state avvertite le forze dell'ordine che stanno ora visionando il filmato girato dallo stesso capotreno (in allegato) e le telecamere di sorveglianza della zona per identificarli. Alla base del folle gesto, forse, una sfida di coraggio o la volontà di girare un video che sarebbe poi finito sui social, come in effetti è avvenuto.