Bruca, disperso 21enne in mare. VIDEO

Scicli - A Bruca, lido sciclitano a ridosso della frazione di Cava d'Aliga, un uomo di 21 anni potrebbe essere annegato. Al momento è dato disperso un 21enne extracomunitario, un tunisino.

Sono in corso le ricerche di un ragazzo che oggi pomeriggio ha fatto un bagno in mare nella spiaggetta di Bruca, limitrofa a Cava d'Aliga e inaccessibile se non dal mare. Il giovane era in compagnia di due italiani, un ragazzo e una ragazza suoi cotenei, quando si è immerso in mare. Mentre i due amici sono rientrati a riva, del ragazzo non si hanno più tracce.

Sul posto i carabinieri, la Capitaneria di Porto, i vigili del fuoco, la guardia di finanza, una ambulanza e la polizia locale. Momenti di apprensione a riva, mentre alcuni volontari sono usciti in barca alla ricerca del giovane, che, stando a quanto raccontano alcuni testimoni, non sapeva nuotare.

Sono almeno cinque i mezzi nautici della Capitaneria e delle forze dell'ordine che stanno perlustrando lo specchio d'acqua di Cava d'Aliga e Bruca, mentre all'imbrunire un elicottero dei vigili del fuoco ha avviato le proprie perlustrazioni dal cielo.