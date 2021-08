Approdata a Pozzallo la Ocean Viking con 555 migranti

Pozzallo - E' arrivata al porto di Pozzallo la nave Ocean Viking che tra il 31 luglio e il 1° agosto ha messo in salvo 555 migranti in sei interventi sar. A bordo attualmente ci sono 549 persone (6 sono state evacuate con procedure mediche di emergenza). La nave ha atteso sei giorni l'assegnazione del pos il posto sicuro "place of safety" dopo avere inoltrato richieste ai centri di coordinamento dei soccorsi in mare di Malta, Tunisia, Libia e Italia e solo ieri mattina la situazione si è sbloccata. Dal 31 luglio al 1° agosto il team di Sos Mediterranee che opera sulla nave ong ha tratto in salvo 111 persone che erano a bordo di due gommoni e poi gli altri migranti da imbarcazioni in legno sovraccariche e a forte rischio naufragio.

I migranti verranno identificati nell'hot spot di Pozzallo e successivamente trasferiti sulla nave quarantena Gnv Azzurra già in attesa in banchina. Su Ocean Viking ci sono 502 uomini (107 sono i minori) e 47 donne (11 minorenni) delle quali 17 sono sole e tre in gravidanza. Provengono da 21 paesi diversi. I più numerosi giungono dal Bangladesh (107), poi Egitto (72), Mali (54), Marocco (50) e Eritrea (49).