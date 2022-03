Arance e limoni, furti e minacce: agrumi a peso d'oro

Avola, Sr – Tre persone di 68, 35 e 38 anni denunciate ieri nel siracusano, per il reato di violenza privata: avevano raggiunto sulla SP4, in direzione Avola Antica, un uomo loro debitore per precedenti forniture di limoni, costringendolo a fermarsi con la propria automobile in mezzo alla strada. Quindi l’hanno strattonato sottraendogli le chiavi della macchina e minacciandolo di morte se non avesse loro restituito la somma di 600 euro, quale corrispettivo della mancata fornitura di limoni.

Martedì notte invece la polizia ha intercettato, in via Acquicella Porto a Catania, due auto sospette: una spingeva da dietro quella davanti, stracolma di agrumi appena strappati dagli alberi di una coltivazione. Alla vista delle volanti, la macchina che spingeva, con a bordo due uomini, ha fatto inversione fuggendo via mentre l’altra è stata abbandonata dai due occupanti, scappati a piedi. Dopo un breve inseguimento ne è stato bloccato uno, un 42enne catanese pluripregiudicato per reati contro il patrimonio: nel veicolo, ridotto a cariola, erano stipate tante arance da rendere impossibile aprire gli sportelli per determinarne con esattezza peso e quantità. L'arrestato è ai domiciliari ed è caccia ai tre complici.