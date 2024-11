Larimar Annaloro trovata morta: per l'autopsia le modalità del suicidio sono «anomale»

Piazza Armerina, Enna - Aveva collo, addome e piedi legati con una corda dell'altalena la 15enne Larimar Annaloro trovata impiccata a un albero del giardino a Piazza Armerina, in provincia di Enna. Lo stabilisce l'autopsia che ha trovato sul cadavere i segni delle corde, poi slacciate dalla madre della giovane nel tentativo di soccorrerla. La 15enne aveva però le mani libere, l'osso cervicale non era spezzato e le scarpe erano pulite, nonostante l'albero si trovi in mezzo al terreno. Elementi che alimentano il giallo sul caso e fanno definire agli inquirenti «anomale» le modalità del suicidio.

News Correlate