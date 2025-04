Arrestata altra prof amante di Messina Denaro

“Una figura cardine del mosaico del sistema di protezione di Matteo Messina Denaro”, scrive il giudice per le indagini preliminari Filippo Serio. I carabinieri del Ros e i poliziotti dello Sco di Palermo hanno arrestato Floriana Calcagno, 50 anni il prossimo 24 aprile, con l’accusa di favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza di pena. Avrebbe aiutato il latitante a sottrarsi alla cattura e di conseguenza ad esercitare il suo potere.

Un nuovo capitolo dell’inchiesta sulla trentennale fuga del padrino di Castelvetrano, che non se ne stava rintanato ma si concedeva anche passeggiate sul lungomare di Tre Fontane

Calcagno, nata a Palermo, residente a Campobello di Mazara e professoressa di Matematica alla scuola superiore Ruggiero D’Altavilla di Mazara del Vallo, aveva ammesso di essere stata l’amante di Messina Denaro. Subito dopo l’arresto del gennaio 2023, si presentò in caserma e raccontò della sua relazione con il boss che però le aveva detto di chiamarsi Francesco Salsi. La sua versione, che già scricchiolava, verrebbe smentita dalle indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo.

Il procuratore Maurizio de Lucia, l’aggiunto Paolo Guido e i sostituti Brun Brucoli, Gianluca De Leo e Piero Padova, hanno incrociato pizzini, intercettazioni e immagini delle telecamere. Conclusione: Calcagno sarebbe stata molto di più di un’amante. Di lei il capomafia sapeva di potersi fidare. Sposata con Paolo De Santo, considerato l’anello di collegamento tra Calogero Luppino (imprenditore leader nel settore delle scommesse on line) e il boss di Campobello di Mazara, Franco Luppino, di cui la donna è nipote.

“Sbrighisi”, “Acchina”, “handicap”, “handicappata” e “Luce”: sono i soprannomi che Messina Denaro le aveva attribuito per celarne l’identità. Nella cassettiera del corridoio del covo di via Cb31, a Campobello di Mazara, i militari del Ros hanno trovato dei calendari da tavolo degli anni compresi tra il 2014 ed il 2021. Alla data del 23 dicembre dell’ultimo anno c’era scritto “Visto Fly” e una piccola piantina disegnata. Anche questo sarebbe un riferimento alla professoressa. Ci sono poi gli incroci con la maestra Laura Bonafede, storica amante di Messina Denaro, che manifestava gelosia per le relazioni del boss. In una lettera la donna scriveva: “intuivo qualcosa da parte di Acchina ma mi hai sorpreso, del resto riesci sempre in ciò… ti credo e credo anche che è finita, altrimenti non me lo avresti raccontato”.

La maestra di Castelvetrano in un’altra occasione aggiungeva che “Rubinetto” era andato a ripararle la caldaia. Gli investigatori sono andati a ritroso nel tempo e hanno scoperto che una telecamera ha filmato l’arrivo a casa Bonafede di Del Santo, che nella vita si occupava anche di manutenzione di caldaie. Altra lettera di Bonafede del dicembre 2022: “Oggi sono stato a Macondino (Tre Fontante, ndr) e quando stavamo andando via c’erano gli Sbrighisi al completo, erano a fare un giro di prova con una potenziale auto di Handicap, perché la sua non funziona bene. Ci siamo salutati da lontano e mentre stavamo per partire Sbrighisi ci ha fatto segno se volevamo limoni e così ci siamo soffermati a parlare e Sbrighisi ha detto a Tany (Martina Gentile) che quando voleva poteva andare a trovarlo”.

In alcuni passaggi non riusciva a mascherare la gelosia: “Stavolta mi è cambiato l’umore, quella scena mi ha cambiato la giornata. Alle 11.40 circa ho visto Handicap che usciva dalla zona chiave, dritta come un palo e con una Louis Vitton sicuramente regalata da te. Regali borse come un distintivo? Fuck”.

La zona chiave era l’appartamento di via Cb31. Qui calcagno disse ai pm di essere arrivata in auto con Messina Denaro nel novembre 2022. Le immagini di una telecamera, smentiscono la data (luglio e non novembre) e le modalità del suo arrivo (non in macchina con il boss, ma da sola). La donna ha parcheggiato ed ha proseguito a piedi. Alle 11:44 sono entrati insieme nell’appartamento, da cui lei è uscita alle 12:16.

Le indagini a ritroso hanno ricostruito il resto. La Calcagno faceva da staffetta, almeno così emergerebbe dalle immagini delle telecamere, negli spostamenti del latitante a Campobello di Mazara, Mazara del Vallo e Petrosino. Nell’estate del 2022 i due amanti hanno trascorso l’estate nella casa di Calcagno a Tre Fontane. Anche qui c’è un’immagine del latitante a passeggio con il cappello per proteggersi dal sole. Era l’anno in cui il tumore di cui sarebbe morto si era manifestato con virulenza.

Ci sono anche degli elementi che sposterebbero indietro nel tempo l’inizio dei rapporti fra Messina Denaro e la professoressa. Giuseppe Grigoli, l’uomo degli investimenti nella grande distribuzione che hanno riempito le tasche del padrino, nel corso delle indagini e del processo che lo hanno riguardato ha raccontato degli episodi.

Ad esempio disse Filippo Guttadauro, boss di Brancaccio, a Palermo, e cognato di Messina Denaro per aver sposato la sorella Rosalia, gli avrebbe raccomandato “la nipote di Franco Luppino” per trovarle un posto di lavoro. Prima di diventare professoressa Floriana Calcagno, dal 2006 al 2014, ha lavorato in un’impresa che si occupa di consulenza e pianificazione aziendale.

Di sicuro Messina Denaro con Floriana Calcagno si è scambiato gli ultimi messaggi prima dell’arresto. “Tu come stai, che fai?”, scriveva l’amante il 13 gennaio 2023. Tre giorni dopo il padrino sarebbe stato arrestato. Anche la chat è servita agli investigatori per ricostruire il presunto ruolo della professoressa di Matematica nella vita di Messina Denaro.