Arrestati sei ladri di carrubbe a Ispica

Ispica - La Polizia di Stato e i Carabinieri, nella giornata di ieri, hanno tratto in arresto per furto di carrube sei soggetti, N.D. di anni 22, V.C. di anni 38, O.M. di anni 33, O.I. di anni 30, V.A. di anni 31 e O.Z. di anni 26, quest’ultimo con pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona.

Il personale del Commissariato di Modica, congiuntamente al personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Modica, ha proceduto all’arresto in flagranza di 6 cittadini rumeni, ritenuti responsabili in concorso tra loro di furto aggravato di nr. 390 kg di carrube asportati da un terreno sito in contrada Graffetta, agro del Comune di Ispica e confinante con il territorio di Pozzallo.

Gli arrestati, dopo le formalità di rito, su disposizione del PM di turno, sono stati sottoposti in regime di arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Le carrube rinvenute del valore commerciale di 600 eurocirca, sono state, previo riconoscimento, consegnate alla parte offesa in quanto avente diritto.