Arrestato 66enne: coltivava nella propria abitazione piante di cannabis

Santa Croce Camerina - I Carabinieri della Stazione di Santa Croce Camerina, a conclusione di articolata attività di indagine, hanno dato esecuzione al decreto di perquisizione personale e domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica di Ragusa che permetteva di trarre in arresto in flagranza di reato un sessantaseienne ragusano per detenzione di sostanze stupefacenti.

L’Autorità Giudiziaria, infatti, a seguito delle informazioni e degli indizi raccolti dai militari, ha avvallato la richiesta avanzata disponendo la perquisizione. Nella circostanza infatti, gli indizi hanno trovato conferma, poiché, nella parte posteriore del cortile dell'abitazione dell’uomo, poco distante da un sistema di irrigazione ad acqua, veniva rinvenuta una coltivazione di ben 28 piante di cannabis, tutte oltre il metro di altezza.

Per tale motivo, l’uomo veniva arrestato e dopo le formalità di rito sottoposto agli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria e le piante venivano sottoposte a sequestro penale unitamente ad una pistola calibro 9c detenuta legalmente, ma per le circostanze sottoposta a sequestro cautelativo.