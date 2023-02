Arrestato il ladro degli spiccioli a Modica. E' un marocchino 23enne

Modica - Gli agenti del Commissariato di Modica unitamente ai militari del N.O.R. della Compagnia Carabinieri di Modica, nella serata del 6 febbraio 2023, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 22enne marocchino, celibe, disoccupato e pregiudicato, responsabile di tentato furto aggravato in danno di un esercizio commerciale sito nella zona di Modica Bassa. Lo stesso infatti avrebbe tentato di introdursi nell’esercizio con violenza sulle cose, venendo però sorpreso da un commerciante che immediatamente procedeva a preallertare il proprietario del locale e le forze di Polizia. Queste, tempestivamente giunte sul posto, si lanciavano all’inseguimento dell’autore del reato sino a bloccarlo successivamente all’interno di un bar, sempre nei pressi di Modica Bassa.

Su disposizione dell’Autorità giudiziaria competente, l’arrestato veniva ristretto in regime di arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa dell’udienza di convalida, tenutasi in data 7.2.2022, in occasione della quale il Giudice delle indagini preliminari convalidava l’arresto.

Il giovane inoltre, già sottoposto al D.A.C.U.R. divieto di accesso alle aree urbane con provvedimento del Questore di Ragusa, è stato denunciato in stato di libertà per inosservanza della suddetta misura di prevenzione, in quanto il personale operante, nel medesimo contesto operativo, ne constatava l’effettiva presenza nei pressi di esercizi commerciali del centro storico di Modica.