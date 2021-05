Arrestato l'arrotino: litiga e trancia un braccio a un parente

Castrofilippo - Una lite tra familiari è culminata nel sangue nell’agrigentino, con una persona gravemente ferita a un braccio, quasi tranciato con un coltello lungo 48 cm. La lite, per motivi ancora ignoti, è scoppiata domenica scorsa tra due nomadi camminanti, imparentati tra loro ed entrambi pluripregiudicati. I due, di 56 e 32 anni, si sono affrontati di notte, in strada, a pochi metri dalle rispettive abitazioni. Un terzo, 43enne, è intervenuto a difesa del secondo; mentre il primo andava a casa ad armarsi di fucile ad aria compressa e coltello.

Dopo aver sparato alcuni colpi contro gli altri due, si è avventato su uno di loro ferendolo al volto col coltello e tranciandogli i tendini del braccio sinistro. Per lui la prognosi è riservata: trasferito d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo, con un delicato intervento chirurgico tenteranno di restituirgli la funzionalità del braccio. La prognosi per il compare è invece di 15 giorni. I carabinieri hanno recuperato le armi e arrestato l’aggressore, noto nella comunità nomade locale come arrotino, per tentato omicidio pluriaggravato. Attualmente è in carcere a Enna.