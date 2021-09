"Artista" milanese in ferie imbratta di colori il Lago di Venere

Pantelleria – La Forestale del Parco nazionale Aspromonte di Reggio Calabria, in servizio provvisorio sull’isola trapanese, ha denunciato per deturpamento di bellezza naturale una 60enne milanese che lo scorso 21 ha imbrattato, con dei coloranti, un lembo di battigia del Lago di Venere, per quella che voleva essere una sua stralunata opera d’arte (foto). Nello specifico, la donna ha utilizzato delle porporine vernicianti di natura chimica, di quelle adoperate nella decorazione e nell’hobbistica.

Nei giorni scorsi un tratto di spiaggia vicino alle sorgenti di acqua calda si era colorato di verde, per colpa di questo scempio. Il reparto specializzato in reati ambientali ha rintracciato la responsabile ieri nella sua residenza nel capoluogo lombardo, dove nel frattempo aveva fatto rientro, chiamandola a risarcire i costi del ripristino dello stato dei luoghi, ancora non quantificati. Il Parco ha ripulito le rive, evitando che la sostanza si diffondesse ulteriormente, ed effettuato dei prelievi per stabilire l’inquinamento prodotto nell'acqua: tutte le spese sostenute dall’Ente saranno interamente addebitate all'imbrattatrice.