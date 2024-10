Asini all’aeroporto di Catania, arrivavano da un allevamento abusivo

Catania - Blitz della polizia in un grande parcheggio, nella zona Fontanarossa, dove agenti della squadra a Cavallo della Questura di Catania, e veterinari dell’Asp, hanno scoperto un allevamento di asini abusivo. Nei giorni scorsi, si legge in una nota, alcuni animali erano fuggiti dall’area, raggiungendo la zona del vicino aeroporto (e non la pista come erroneamente riferito). Il titolare dell’area ha subito sanzioni per circa 8mila euro per irregolarità varie riscontrate dai poliziotti.Controlli sono stati eseguiti anche in quattro stalle nel quartiere San Cristoforo. I cavalli sottoposti a visita sono stati trovati in buone condizioni di salute e censiti nella banca dati con microchip, a eccezione di uno che è stato subito messo in regola. Il titolare della stalla è stato sanzionato per 1.500 euro per avere un cavallo senza alcun codice aziendale.