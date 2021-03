Astrazeneca: 4 casi per la Procura di Catania, altri 2 morti in Italia

Catania - Gli ispettori del ministero della Salute sono atterrati ieri in Sicilia per le verifiche sulla morte del sottufficiale della Marina militare Stefano Paternò, deceduto a Misterbianco: nel pomeriggio hanno incontrato gli operatori del 118 di Catania, che hanno tentato inutilmente di rianimarlo; oggi visiteranno la Asp di Siracusa e domani la base di Augusta, dove il 43enne prestava servizio e ha ricevuto il vaccino. Intanto la Procura di Catania ha aperto una nuova inchiesta che coinvolge tutti e quattro gli ultimi decessi avvenuti dopo la somministrazione di AstraZeneca, includendo anche il caso Villa (passato per competenza agli inquirenti di Messina) quelli di Trapani (l’unico su cui è stata conclusa una autopsia) e Napoli. I magistrati etnei hanno comunque già contattato i colleghi impegnati sui diversi fascicoli: "Stiamo verificando se determinati soggetti trombofilici possano avere una predisposizione ad attivare alcuni fattori detonatori – spiega il procuratore capo, Carmelo Zuccaro -. Potrebbero esserci nel vaccino eventuali controindicazioni per alcune persone, che non sono state analizzate considerato il poco tempo a disposizione per la realizzazione” del siero. Un’eventualità che non ne inficia ovviamente l’efficacia per la stragrande maggioranza degli utenti, come dimostrano le pochissime reazioni avverse o fatali a fronte delle decine di milioni di cittadini che da mesi ricevono Astrazeneca in tutto il mondo.

Nella fattispecie il reato inquadrato dal codice penale è “commercio o somministrazione di medicinali guasti o imperfetti" ma lo scopo dell’indagine non è incriminare qualcuno, al contrario “provare a dare un contributo alla scienza e spazzare via tutte le diffidenze attorno a un vaccino indispensabile". Da sabato sono al lavoro anche i pm di Gela, che hanno sequestrato la cartella clinica di un’insegnante di 37 anni, ricoverata in condizioni disperate in ospedale per un'emorragia cerebrale: ha ricevuto il vaccino l’1 marzo da un lotto diverso da quello sospetto, l’ABV2856, ritirato quando la maggior parte delle dosi era ormai stata inoculata. Alla lista dei decessi si è aggiunto nel frattempo un docente 58enne di Biella, Sandro Tognatti, morto il giorno dopo l’iniezione: il caso ha spinto le autorità locali a ritirare ieri un altro lotto, l’ABV5811, in tutto il Piemonte. Un altro insegnante - Giuseppe Morabito, 61 anni - è stato trovato morto in casa a Vergato, sull'Appennino bolognese, dieci giorni dopo una dose AstraZeneca dello stesso lotto finito in Sicilia. Il quotidiano Bresciaoggi informa anche di due anziani di 90 e 86 anni spirati a pochi giorni dalla vaccinazione - la donna proprio per Covid, mentre l’uomo per un malore - ma nel loro caso non si tratta di Astrazeneca e la notizia non ha trovato comunque conferma finora dalle autorità sanitarie lombarde.