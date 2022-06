Attacco hacker invasivo al Comune di Palermo: «Situazione seria»

Palermo - Attacco hacker al sistema informatico del Comune di Palermo. Intorno alle 6 di questa mattina è stato colpito il sistema informatico che gestisce le telecamere della centrale operativa della polizia municipale oltre al sito istituzionale di Palazzo delle Aquile, tuttora non raggiungibile. I tecnici della Sispi, la società comunale che si occupa dei sistemi informatici, stanno ancora valutando l'entità dell'attacco. E stanno verificando se è arrivato ai server del settore tributi e all'anagrafe dove sono conservati tutti i dati sensibili dei cittadini palermitani.

Una task-force della Sispi è al lavoro per contenere il danno e ripristinare i servizi in sicurezza. L'attacco hacker è stato già denunciato alla procura. L'assessore all'Innovazione, Paolo Petralia, definisce "seria" la situazione. E aggiunge: "L'attacco è stato invasivo e ha interessato tutta la rete informatica dell'amministrazione". Il sistema è stato cautelativamente spento e isolato dalla rete. Sono in corso attività per valutare natura e conseguenze dell'attacco. "I servizi - dice ancora Petralia - sono attualmente indisponibili e potrebbero verificarsi disagi nei prossimi giorni di cui ci scusiamo anticipatamente". Dall'app per pagare il parcheggio al software che gestite la Ztl, dal sito istituzionale alla rete interna dell'amministrazione, tutti i servizi non sono disponibili.

I tecnici in queste ore stanno cercando la provenienza dell'"agente esterno". In base a una prima valutazione non ci sarebbero dati rubati, cancellati o criptati per ottenere un riscatto. "E' di sicuro un attacco internazionale eseguito da professionisti - fanno sapere da Sispi - Per questo abbiamo spento subito tutti i server. In questo momento stiamo creando una nuova struttura software senza l'agente esterno, in modo da ripristinare al più presto i servizi. A quel punto accerteremo il tipo di minaccia, la provenienza e i danni che ha causato".