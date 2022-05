Attivista lgbt aggredito col cacciavite mette in fuga il bruto con un pugno

Catania - Il 22 attivista per i diritti lgbt, Fiore Cantone (foto), ha denunciato l’aggressione omofoba subita due giorni fa nella centralissima via Umberto a catania, prima alla Questura di Catania e poi su Instagram, dove ha raccontato la sua brutta esperienza (posy allegato in coda). Il balordo, armato di cacciavite, gli ha strappato gli auricolari dalle orecchie ma Fiore, ripresosi dallo spavento iniziale, ha reagito tirandogli un pugno in faccia.

Vista la malaparata, l'aggressore s'è allontanato passando alla violenza verbale, prima di scappare via in auto. Sulla vicenda si è espresso anche , che, come si apprende dal quotidiano Next, ha dichiarato: “Sono orgoglioso e fiero perché il 22enne ci ha messo la faccia - dichiara il presidente dell’Arcigay Catania, Armando Caravini -, dev'essere un esempio per tutti coloro che per paura non denunciano".

Un post condiviso da Fiore Cantone (@fiorearoace)