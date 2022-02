Atto vandalico a Comiso, ripresi dalle videocamere di sicurezza

Comiso - E’ accaduto sicuramente durante il fine settimana quando qualcuno si è cimentato in “pittoreschi affreschi” sui muri in pietra di Comiso della casa rurale che fa parte del parco Baden Powell, conosciuto in città come parco dell’Ippari. Ignoti hanno letteralmente sfregiato le mura interne con scritte poco edificanti, non accorgendosi tuttavia che proprio nel sito insistono video camere di sicurezza. L’atto vandalico è stato denunciato alla Polizia di Stato.

"Durante il fine settimana – commenta il sindaco di Comiso - qualche "artista" si è preso la briga di insozzare di scritte insulse i muri in pietra di Comiso della casa rurale che è parte integrante di quel sito e della nostra storia. La Polizia di Stato sta vagliando le immagini delle telecamere di sicurezza per risalire all'autore/autrice di questo stupido scempio.

Quanta tristezza, quanta miserabile superficialità"!