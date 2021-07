Atto vandalico a Scoglitti, divelto un parcometro

Vittoria - "Questa mattina Scoglitti è stata testimone di un ennesimo episodio di vandalismo: durante la notte è stata sradicata la colonnina della park card in Via Ammiraglio Millo. Purtroppo, come accertato dalla Polizia municipale di Vittoria, non si è trattato di un episodio accidentale: chi ha agito lo ha fatto volontariamente, probabilmente per lanciare un chiaro messaggio di contrarietà alla istituzione delle zone blu". Questo il commento della Commissione straordinaria sull’episodio avvenuto oggi.

"Infatti, la colonnina è stata appositamente divelta attraverso l'uso di una corda e il traino di mezzi meccanici. Il vile gesto, che ancora una volta arreca danno e sfregio all'immagine della Città, è da condannare fortemente, non solo per le modalità con cui è stato compiuto, ma per il significato che assume in termini di manifestazione incivile di una forma di opposizione al tentativo delle istituzioni di imprimere regole di correttezza nell'uso degli spazi comuni. Ricordiamo che la regolamentazione della sosta delle auto su suolo pubblico comunale rappresenta un'azione fondamentale per l'ordinato svolgimento del traffico veicolare, nel rispetto degli interessi di tutti i cittadini e non solo di alcune categorie. Le fasce orarie e anche la tariffazione della sosta sono state regolamentate da un apposito capitolato di gara risalente a qualche anno fa che ha regolamentato la sosta in tutto il territorio cittadino, Scoglitti compresa. Tale capitolato non è suscettibile di variazione. L'azione compiuta, sebbene possa costituire espressione di contrarietà per le limitazioni che ne derivano, rappresenta un ingiustificabile atto di inciviltà e di violenta opposizione all'operato delle istituzioni, che diventa ancora più grave se risponde all'incoraggiamento involontario di qualche parte della cittadinanza riottosa verso il rispetto delle regole. Peraltro, una disciplina dei parcheggi resa necessaria anche per evitare continui litigi e risse che in passato si sono verificati causa la c.d. sosta selvaggia! Inaccettabile ed inammissibile in una società civile e laboriosa il verificarsi di simili episodi criminali che danneggiano gravemente l’immagine della città di Vittoria”.