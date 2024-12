Atto vandalico alle stelle di Natale in piazza Italia, Marino: Mamma dei cretini è sempre incinta

Scicli - Un fatto è certo.

L’attenzione che l’amministrazione comunale sta dedicando a piazza Italia, alla rinascita dal degrado, contro il tentativo di alcuni di ridurla a una periferia in pieno centro storico, ha colpito nel segno. Prova ne sia che più il Comune si impegna per rendere la piazza principale di Scicli gradevole e accogliente, più la risposta di una minoranza interessata si fa immediata. È successo la scorsa notte. Alcuni vandali hanno sfregiato le stelle di natale piantumate nelle aiuole di piazza Italia e donate al Comune dall’azienda FlorGuarino di Scicli.

“La mamma dei cretini è sempre incinta” commenta con inusuale franchezza il sindaco Mario Marino, che annuncia come questo atto di sfida confermi che la strada intrapresa dall’amministrazione comunale sia quella giusta: attenzione e cura della piazza, costante e diuturna. Appena durante l’ultimo consiglio comunale la questione ordine pubblico era stata incentrata su alcune presenze ambigue in quei luoghi, che sono stati presidiati da Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia municipale negli ultimi mesi per fronteggiare fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti. Alcuni autori di questi reati sono stati assicurati alla giustizia ma c’è ancora del lavoro da fare. A breve saranno installate 15 nuove telecamere nel centro storico ma non è nella repressione l’unica risposta possibile. La risposta è nella rinascita della piazza con azioni di breve, medio e lungo periodo.

Il sindaco Marino ha spiegato alle opposizioni interroganti che a breve sarà presentato un progetto di riqualificazione urbanistica di tutta la piazza, ma nell’immediato prosegue l’intervento quotidiano di attenzione e cura dei luoghi. Gli atti vandalici non scoraggiano il Comune, ma anzi, lo motivano a fare di più.