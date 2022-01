Attraversa con la moto il passaggio a livello e viene travolto dal treno

Santa Flavia, Palermo - Un uomo di 47 anni, operaio di Bagheria è stato travolto oggi pomeriggio, poco dopo le 17, dal treno regionale partito da Messina e diretto a Palermo, nel tratto ferroviario che collega Santa Flavia e Bagheria. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer, carabinieri, vigili urbani e sanitari del 118. La vittima si chiamava Ivan Cristofalo ed è rimasto ucciso sul colpo.

Secondo quanto ricostruito la vittima avrebbe attraversato con la moto i binari all'altezza del passaggio a livello di corso Filangeri, non lontano dall'ingresso della statale 113. La dinamica è ancora al vaglio degli investigatori ma dalle prime informazioni pare che le barriere fossero abbassate. L'operaio potrebbe aver oltrepassato i binari abbassandosi e non accorgendosi dell'arrivo del treno ma resta ancora da escludere l'ipotesi del suicidio.

Tanta paura fra i passeggeri, anche se non si registrano feriti. Trenitalia, appreso dell'incidente, ha dovuto interrompere il servizio il traffico ferroviario in entrambe le direzioni per consentire i rilievi della Scientifica e il sopralluogo di medico legale e pm.