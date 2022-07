Attraversano i binari: due ragazze travolte e uccise da un treno

Riccione - Tragedia a Riccione. Due ragazze, ancora non identificate, sono state investite e uccise da un treno Alta Velocità in transito alla stazione del centro turistico di Rimini diretto verso Milano. È successo intorno alle 7. Dalle prime informazioni le due giovani sono state viste arrivare in stazione e tentare di attraversare i binari, barcollando.

Accertamenti sono in corso da parte della Polizia Ferroviaria. Il traffico ferroviario è stato sospeso tra Rimini e Cattolica, in direzione Ancona e si stanno predisponendo servizi sostitutivi ai treni regionali con degli autobus.