Augusta, militare 43enne muore dopo vaccino Covid: “Nessuna correlazione”

Augusta - Un militare di 43 anni in servizio ad Augusta, Stefano Paternò, è morto improvvisamente ieri notte nel letto di casa sua a Misterbianco, il giorno dopo essere stato sottoposto al vaccino anti Covid di Astrazeneca. Lascia una moglie e due figli piccoli. Non ci sono al momento correlazioni tra il decesso e la dose, ma sarà eseguita comunque l’autopsia sul corpo della vittima, originaria di Corleone. “Non abbiamo elementi per legare il decesso del militare alla somministrazione del vaccino – dice il capo della Procura di Siracusa, Sabrina Gambino –, non possiamo dire che esiste correlazione: ci sono degli accertamenti in corso e sarà l’autopsia a stabilire quali sono state le cause della morte".

"Non bisogna creare allarmismo - aggiunge -, le analisi diranno quanto è realmente accaduto”, anche se “dalle informazioni in nostro possesso, non abbiamo notizie su forme di malessere che ha avuto precedentemente al decesso”. Saranno effettuati anche gli accertamenti tossicologici e istologi, oltre a cercare di ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo, allo scopo di avere un quadro il più chiaro possibile di ciò che è successo. «Dalla prima ispezione cadaverica - prosegue Gambino - sembra che sia deceduto per un arresto cardiaco, al momento però - insiste - non c'è alcun rapporto causa effetto, possiamo solo rilevare una coincidenza cronologica». Bisogna capire cos’abbia provocato l’infarto visto che, come si legge sui tanti messaggi social lasciati da parenti e amici increduli, «Stefano era sano e senza patologie pregresse».