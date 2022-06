Autista bus turistico picchia i vigili urbani, un passante gli dà man forte

Siracusa - Gli agenti della polizia municipale di Siracusa hanno posto in stato di fermo un autista di un autobus, V.S., per minacce, resistenza, oltraggio e lesioni: il conducente del mezzo per il trasporto dei turisti, originario di Palermo, era nell’area del parcheggio del Molo Sant’Antonio ai piedi di Ortigia, nel pieno centro storico aretuseo, quando i vigili urbani si sono avvicinati per controllare la ricevuta del pagamento del biglietto.

L'uomo s'è rifiutato di esibirla e, innervositosi, ha iniziato a inverire contro i vigili urbani rifiutandosi anche di fornire anche le proprie generalità. A un certo punto ha provato ad allontanarsi ma, bloccato dagli uomini in divisa, è passato alle mani costringendoli a ricorrere alle cure dell'Umberto I. A quel punto l’autista è stato portato al comando, in stato di fermo: il provvedimento sarò convalidato nelle prossime ore dal Tribunale di Siracusa. Denunciato a piede libero anche un siracusano, M.V., che - presente ai fatti - s'è messo a minacciare e insultare gli agenti che discutevano con il conducente.