Autista del bus aggredito da due passeggeri VIDEO

Palermo - Un autista in servizio sulla linea dei bus 389, da Palermo a Monreale, è stato aggredito ieri da un paio di passeggeri che - come si vede nel filmato - hanno cercato di picchiarlo prendendo a pugni i vetri, tra insulti e minacce. L'autobus era pieno e qualche passeggero aveva superato la cordicella che delimita l'area di sicurezza del conducente, che l'ha fatto notare: a quel punto s’è scatenato il pandemonio.

Urla e offese, in particolare da parte di due esagitati, uno dei quali non ha esitato a lanciare l'estintore contro l'uomo. La scena è stata ripresa non solo dai cellulari dei viaggiatori ma anche dalle telecamere del mezzo pubblico, allegate alla denuncia che l’Amat ha presentato oggi alle forze dell’ordine.