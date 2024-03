Auto a fuoco in via Schininà a Ragusa

Ragusa - Nella notte tra martedì e mercoledì (alle 3,10) in via Mario Rossi, all’angolo con via Felicia Schininà è stata data alle fiamme una Ford Ka. Sul fatto che il rogo sia stato doloso ci sono pochi dubbi. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno subito domato l’incendio. La vicenda ha creato grande agitazione tra i residenti della zona.