Un'auto è stata distrutta da un incendio mentre il veicolo era in transito in autostrada sulla Siracusa-Pozzallo. Erano le 19,30 quando il conducente di una Ford Cmax vedendo che dalla parte anteriore usciva del fumo, ha deciso di accostare il veicolo in una piazzola di servizio. E' subito scattato l'allarme, ma quando sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il veicolo era già distrutto.

Sul posto pure la Polstrada.