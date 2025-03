Auto brucia in corso Italia a Catania

Catania - Tensione nel pomeriggio, poco dopo le 17,00, in Corso Italia, angolo con via Martino Cilestri a Catania per un’autovettura che è andata a fuoco. Si è trattato di un’Opel Corsa e le cause del rogo sono in corso di accertamento. I Vigili del Fuoco giunti dal Distaccamento Nord del Comando Provinciale di Catania, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza lo scenario. Sul posto anche la Polizia Locale. Decine le chiamate di cittadini di passaggio e abitanti nelle zone limitrofe per l’intensa colonna di fumo che si è sviluppata.