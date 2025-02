Ragusa - Grave incidente stradale sulla Sp 25 Ragusa mare all’uscita della città capoluogo degli iblei. In direzione Ragusa, un’auto, una Fiat Punto, ha perso il controllo e si è completamente ribaltata. Coinvolta anche un’altra auto, un’Alfa Romeo. Ci sono feriti, ma non in maniera grave. Arrivate due autoambulanze.

Sul posto le forze dell’ordine, polizia stradale e vigili del fuoco. Traffico rallentato.