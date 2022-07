Auto contro guard rail, tutta la famiglia in ospedale

Melilli, Sr - Brutto incidente stradale ieri pomeriggio, su un tratto dell'autostrada Siracusa-Catania: una Opel Astra con alla guida F.I. è andata a schiantarsi contro il guard rail, mentre viaggiava in direzione del capoluogo etneo. Nell'auto c'erano anche la moglie e la figlia di 10 anni del guidatore: si tratta di un intero nucleo familiare che abita a Floridia.

L'ambulanza, giunta immediatamente sul posto, ha trasportato i feriti all'ospedale di Catania: fortunatamente nessuno degli occupanti è in pericolo di vita. Diverse le ferite riportate da F.I., suturato in più parti del corpo, mentre la moglie. O.M., e la bambina se la sono cavate con delle escoriazioni. La polizia stradale ha effettuato i rilievi, per stabilire le cause dell'incidente autonomo.