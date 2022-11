Auto contro il guard rail, muore Maurizio Scarnà

Palma di Montechiaro - Grave bilancio di un incidente avvenuto lungo la strada statale 115, nei pressi di Palma di Montechiaro, nell’Agrigentino. Un cinquantaduenne di Palma di Montechiaro, Maurizio Scarnà, è deceduto al pronto soccorso dell’ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento, mentre l’amico trentottenne che era in auto con lui si trova ricoverato ma non in pericolo di vita.

Secondo una ricostruzione degli agenti della Polizia del locale commissariato, i due viaggiavano a bordo di una Nissan Qashqai, che prima si è schiantata contro il guard-rail e poi si è ribaltata. A soccorrere i feriti e liberarli dalle lamiere sono stati i vigili del fuoco di Agrigento.