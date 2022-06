Scicli - Un ragazzo sciclitano di 15 anni è rimasto ferito in via Dolomiti, al quartiere Santa Maria La Nova, in seguito a un incidente stradale. Il giovane era in sella al suo scooter, quando si è scontrato con un’auto.

Il ferito è stato trasportato in ospedale dall'ambulanza del 118. Sul luogo del sinistro è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Municipale, che si è occupata dei rilievi, al fine di ricostruire la dinamica dell’impatto e di stabilire le responsabilità.