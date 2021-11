Auto contro moto a Vittoria, 40 giorni di prognosi per centauro

Vittoria - Ha rimediato una prognosi di 40 giorni il motociclista investito da un'auto ieri a Vittoria. Dello scontro si è occupata la Polizia stradale, intervenuta per i rilievi. Lo scontro, in centro, in via Roma, alle 23,45, tra una Fiat Punto e una moto Kimco. Alla guida dei due mezzi un 18enne e un 19enne.