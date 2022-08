Avola - Incidente mortale oggi pomeriggio ad Avola. È accaduto intorno alle 15 in centro, angolo tra corso Garibaldi e via Lincoln, quando una moto Honda si è scontrata con una Renault.

Sulla Honda erano in due, padre e figlio, uno dei due è stato sbalzato dal mezzo finendo contro il muro di un’attività commerciale a piazza Teatro. Per il padre, Salvo Bonaccorso di Cassibile non c’è stato niente da fare.