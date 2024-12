Auto contro moto, muore dopo 4 mesi di coma Valerio Pacetto

Scicli - Non ce l'ha fatta Valerio Pacetto, il 16enne di Scicli investito in scooter da un'auto condotta da un 18enne la scorsa estate. Oggi, dopo quattro mesi di coma, Valerio è spirato in ospedale a Catania. Aveva 17 anni.

L'incidente si è verificato il 20 agosto scorso alle 21:30, in contrada Balatelle, tra Scicli e Cava d'Aliga. Valerio stava facendo rientro a casa in scooter quando è stato investito dall'auto. Trasferito prima a Modica in ospedale e poi a Ragusa, è stato infine trasferito a Catania dove oggi è sopraggiunta la morte.

Valerio appartiene a una famiglia molto numerosa di appassionati di cavalli e deoviti a San Giuseppe.