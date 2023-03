Auto contro platano, morte due ragazze

Treviso - Grave incidente stradale nella notte a Gorgo al Monticano in provincia di Treviso. Due ragazze di 19 e 17 anni sono morte nello schianto dell'auto sulla quale viaggiavano insieme a due coetanei, che sono rimasti gravemente feriti. Il mezzo, per cause in via di accertameno, è finito contro un albero in via Sant'Antonino. Sul posto è arrivato il personale medico del Suem 118, l'elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri. Al volante c'era un diciannovenne, ricoverato nell'ospedale di Treviso, mentre l'altro ferito, un diciassettenne, è stato trasferito nell'ospedale di Mestre. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell'incidente e hanno raccolto la testimonianza di alcuni amici che si trovavano a bordo di un'altra auto.