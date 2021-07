Auto contro scooter a Rosolini, interviene elisoccorso

Rosolini - Grave incidente della strada a Rosolini questo pomeriggio. A scontarsi una Mini Cooper bianca e uno scooter. L'impatto in via Gonzaga. Ad avere la peggio il conducente dello scooter, un giovane di 20 anni, che si trovava sulla moto insieme a un amico. Sul posto i soccorsi del 118. Il giovane sta per essere trasportato in elisoccorso al Sant'Elia di Caltanissetta. Le sue condizioni sono gravi.

L'altro giovane in sella alla moto è stato trasferito al Maggiore di Modica. Il sinistro in pieno centro. Sono intervenuti il 118 di Pozzallo e di Ispica.