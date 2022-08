Auto contro scooter, muore Emanuele Piacenti, 15 anni

Licata, Agrigento - È accaduto intorno alla mezzanotte in via Torregrossa, all’altezza dello svincolo che immette su Piano Cannelle, a Licata. La vittima è Emanuele Piacenti, un ragazzo di 15 anni del luogo. Il giovane era alla guida di uno scooter con dietro un amico 14enne, quando si è scontrato con una Fiat Panda. Nel violento impatto Piacenti è morto sul colpo, mentre il 14enne è rimasto gravemente ferito.

Sul posto sono arrivati gli uomini del 118, che nulla hanno potuto fare per il 15enne, mentre il passeggero è stato trasportato in ambulanza all’ospedale San Giacomo d’Altopasso della città, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. La prognosi è riservata. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti della polizia di Stato.